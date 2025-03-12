«Кино для второго класса»: режиссёр Юрий Кара — про фильмы Сарика Андреасяна

Режиссёр фильма «Мастер и Маргарита» 1994 года Юрий Кара отреагировал на слова Сарика Андреасяна про ненависть к Тарковскому и авторскому кино.

По словам Кары, кино Тарковского — «это высшая математика», а фильмы Андреасяна — буквально «кино на уровне второго класса». Поэтому критиковать Тарковского за непонимание, поскольку многие не понимают высшую математику, глупо, считает постановщик.

Я думаю, что Сарик – это кино на уровне второго класса, где два плюс два будет пять. А Тарковский – высшая математика. Он этого не понимает. Многие высшую математику не понимают. Что ж теперь, всех расстрелять.