Издательство новой книги по «Ведьмаку» отвергло применение нейросети для создания обложки

Пару дней назад российское издание новой книги по «Ведьмаку» раскритиковали за подозрение в том, что обложку для неё рисовала нейросеть. Издательство «АСТ» отреагировало на обвинения — никакой ИИ участия не принимал.

В создании обложки задействовали давнего художника, который давно сотрудничал с «АСТ» и оформлявший множество книг серий «Мастера фантазии», «Легенды хоррора» и «Мастера ужасов». Ниже можно посмотреть несколько промежуточных версий обложки.

Различные промежуточные версии обложки

Фото: «АСТ»

Фото: «АСТ»

Фото: «АСТ»

Фото: «АСТ»

При этом издательство отметило, что внесёт коррективы в обложку по просьбам фанатов. Какие именно, уточнять не стали.

«Перекрёсток воронов» — первый за 10 лет роман по вселенной «Ведьмака» от Анджея Сапковского. Сюжет книги рассказывает о совсем ещё юном Геральте, который отправляется навстречу своим первым большим опасностям после обучения в Каэр Морхене.