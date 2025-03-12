Начались съёмки комедии «Не в своей тарелке» про инопланетян с Юрием Стояновым

Начались съёмки фантастической комедии «Не в своей тарелке» с Юрием Стояновым в главной роли. Производством занимаются СТС и кинокомпания СДЛ.
Сюжет расскажет про деревню, в которой появляются инопланетяне. Поначалу о них знает тракторист Игорь, но со временем неладное начинает подозревать и участковый Сергей Петрович. Ему никто не верит, ведь новенькие неожиданно быстро вписались в сельскую жизнь. Однако скрывать правду становится труднее из-за странных событий вокруг, включая бобров, заговоривших благодаря инопланетной субстанции, попавшей в реку.
Фото со съёмок
Фото: СТС
Фото: СТС
Фото: СТС
Фото: СТС
Фото: СТС
Фото: СТС
Режиссёром сериала выступает Александр Соловьёв. В актёрском составе также задействованы Даша Верещагина, Соня Присс, Александр Самойленко, Влад Прохоров, Елизавета Гончаренко, Ирина Ракшина и Андрей Пынзару.
Даты премьеры ленты пока нет.