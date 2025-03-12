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Начались съёмки комедии «Не в своей тарелке» про инопланетян с Юрием Стояновым

Начались съёмки комедии «Не в своей тарелке» про инопланетян с Юрием Стояновым
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Начались съёмки фантастической комедии «Не в своей тарелке» с Юрием Стояновым в главной роли. Производством занимаются СТС и кинокомпания СДЛ.

Сюжет расскажет про деревню, в которой появляются инопланетяне. Поначалу о них знает тракторист Игорь, но со временем неладное начинает подозревать и участковый Сергей Петрович. Ему никто не верит, ведь новенькие неожиданно быстро вписались в сельскую жизнь. Однако скрывать правду становится труднее из-за странных событий вокруг, включая бобров, заговоривших благодаря инопланетной субстанции, попавшей в реку.

Фото со съёмок

Фото: СТС

Фото: СТС

Фото: СТС

Фото: СТС

Фото: СТС

Фото: СТС

Режиссёром сериала выступает Александр Соловьёв. В актёрском составе также задействованы Даша Верещагина, Соня Присс, Александр Самойленко, Влад Прохоров, Елизавета Гончаренко, Ирина Ракшина и Андрей Пынзару.

Даты премьеры ленты пока нет.

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