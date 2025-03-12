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Вышел трейлер психологического триллера «Сёрфер» с Николасом Кейджем на русском языке

Вышел трейлер психологического триллера «Сёрфер» с Николасом Кейджем на русском языке
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Кинокомпания Global Film опубликовала дублированный трейлер психологического триллера «Сёрфер» с Николасом Кейджем в главной роли. Можно оценить профессиональную озвучку ленты на русском языке.

Сюжет ленты будет посвящён мужчине и его противостоянию банде сёрферов. История начнётся с того, как герой Кейджа вернётся в свой город в Австралии, а затем его при сыне-подростке унизят сёрферы. Поначалу мужчина хочет как-то отомстить недоброжелателям, однако потом всё скатывается в настоящий сюр.

Также в актёрский состав вошли Джулиан Макмэхон («Части тела»), Николас Кассим («Решала»), Миранда Тапселл («Ловкий плут»), Александр Бертран («Вышибала») и другие. Кресло режиссёра занял Лоркан Финнеган.

Премьера ленты в мировом прокате состоится 2 мая. Даты выхода в России пока нет.

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