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Warner Bros. потеряет больше $ 100 млн из-за фильма «Микки 17» с Робертом Паттинсоном

Warner Bros. потеряет больше $ 100 млн из-за фильма «Микки 17» с Робертом Паттинсоном
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7 марта в мировых кинотеатрах состоялась премьера «Микки 17» — фантастического боевика с Робертом Паттинсоном от режиссёра «Паразитов» Пона Джун-хо. За первые выходные лента собрала скромные $ 19 млн в США и $ 43 млн по миру.

Журналисты издания Punk News опубликовали колонку, посвящённую ближайшему будущему компании Warenr Bros. По их расчётам, дистрибьютор ленты потеряет на фильме около $ 100 млн, не отбив даже четверть затрат. Более точные прогнозы станут известны после сборов на второй уикенд.

Учитывая производственный бюджет в $ 118 млн и отдельные затраты на маркетинг, ленте необходимо собрать около $ 400 млн для окупаемости, однако это уже недостижимая цифра для проекта.

Это уже не первый финансовый провал фильмов WB за последние месяцы. Осенью компания выпустила «Джокера 2» с Хоакином Фениксом — лента стала полным провалом, собравшим в прокате около $ 207 млн и получившим низкие отзывы от зрителей. В компании пока не комментировали информацию журналистов о показателях «Микки 17».

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