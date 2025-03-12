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Скарлетт Йоханссон отказалась от аккаунта в соцсетях для рекламы «Мира Юрского периода»

Скарлетт Йоханссон отказалась от аккаунта в соцсетях для рекламы «Мира Юрского периода»
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Американская актриса Скарлетт Йоханссон дала большое интервью изданию InStyle. В нём звезда фильмов Marvel в том числе рассказала о работе над «Миром Юрского периода: Перерождение» — перезапуском культовой вселенной о восставших динозаврах. В ленте женщина исполнит одну из главных ролей.

Как рассказала актриса, уже после завершения съёмок в студии Universal предложили ей создать аккаунты в соцсетях, чтобы прорекламировать будущую ленту. Это частая практика в Голливуде — подобная методика сделала Райана Рейнольдса и Дуэйна Джонсона самыми высокооплачиваемыми актёрами в 2024 году. Однако Йоханссон отказалась от предложения, потому что не пользуется социальными сетями и не планирует это делать даже за деньги.

Так что если бы я была человеком, который любит социальные сети, то я бы согласилась на предложение. Но это не так. Думаю, что фильм и так отлично выступит в прокате.

Премьера фильма «Мир Юрского периода: Перерождение» состоится 2 июля 2025 года в мировых кинотеатрах.

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