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Финал сериала «Рай» от создателя «Это мы» посмотрели больше 6 млн человек

Финал сериала «Рай» от создателя «Это мы» посмотрели больше 6 млн человек
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Компания Disney поделилась успехами первого сезона сериала «Рай». Фантастическое шоу от создателя «Это мы» Дэна Фогельмана собрало большую аудиторию в онлайн-кинотеатре Hulu — только финал посмотрели 6,3 млн человек за неделю после выхода.

В Disney также обновили показатели дебютного эпизода сериала. За полтора месяца после выхода вступление посмотрели 17,6 млн зрителей — это один из лучших показателей в истории сервиса. В компании довольны метриками сериала и уже готовятся к съёмкам второго сезона.

«Рай» рассказывает историю команды службы безопасности, которая получает задание защищать президента США. Однажды чиновника находят мёртвым в его собственном доме — постепенно зритель выясняет, что знает далеко не всю картину происходящего.

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