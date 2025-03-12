Звезда «Пацанов» Джек Куэйд снялся в боевике «Новокаин» из-за «Джона Уика 4»

Уже 14 марта состоится премьера фильма «Новокаин» со звездой «Пацанов» Джеком Куэйдом. Лента расскажет историю интроверта с редким генетическим расстройством, благодаря которому он не чувствует физической боли. Его жизнь переворачивается, когда девушку берут в заложники во время ограбления банка, а его уникальная особенность превращается в суперсилу.

В интервью изданию Discussing Film актёр более подробно рассказал об источниках вдохновения картины. Куэйд признался, что решил сняться в боевике во многом из-за любви к жанру и «Джону Уику 4» с Киану Ривзом в частности.

Я большой фанат боевиков. У меня был почти религиозный опыт просмотра «Джона Уика 4». Экшен в нём был так хорош, я хотел, чтобы Киану Ривзу дали все «Оскары» за его трюки, он прекрасен. После просмотра я тоже захотел быть частью мира боевиков, и сценарий «Новокаина» позволил мне сделать это.

Мировая премьера фильма «Новокаин» состоится 14 марта. Режиссёрами картины выступили Дэн Берк и Роберт Олсен.