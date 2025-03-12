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Издатель новой книги по «Ведьмаку» всё же использовал ИИ для обложки

Издатель новой книги по «Ведьмаку» всё же использовал ИИ для обложки
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Пару дней назад российское издание новой книги по «Ведьмаку» раскритиковали за подозрение в том, что обложку для неё рисовала нейросеть. Издательство «АСТ» отреагировало на обвинения — никакой ИИ участия не принимал.

Представители «АСТ» заявили, что в создании обложки задействовали давнего художника, и показали несколько промежуточных версий изображения. Однако внимательные пользователи обратили внимание, что на одной из них указан вводный знак фотобанка Shutterstock.

Фото: Shutterstock

Затем интернет-детективы нашли на сайте Shutterstock почти точную копию обложки книги, которая помечена плашкой «сделано ИИ». В издательстве пока не прокомментировали данную ситуацию.

«Перекрёсток воронов» — первый за 10 лет роман по вселенной «Ведьмака» от Анджея Сапковского. Сюжет книги рассказывает о совсем ещё юном Геральте, который отправляется навстречу своим первым большим опасностям после обучения в Каэр Морхене.

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