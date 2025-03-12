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«Джон Уик 5» уже в работе, но до выхода ещё далеко

«Джон Уик 5» уже в работе, но до выхода ещё далеко
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Вице-президент Lionsgate Дженефер Браун пообщалась с журналистами издания ComicBook. В ходе разговора она заявила, что компания всё ещё планирует снять «Джона Уика 5», однако продолжает искать стоящую идею для продолжения.

Также Браун подчеркнула, что судьба некоторых персонажей до сих пор остаётся неизвестной, включая самого Джона Уика. Конкретной информации по фильму пока нет.

Да, мы всё ещё работаем над пятым фильмом о Джоне Уике. Я думаю, что будут ещё спин-оффы, телесериал и видеоигра.

Боевик «Джон Уик 4» вышел в начале 2023 года и стал самым кассовым фильмом во франшизе. Лента собрала в прокате $ 440 млн и стала большим хитом для студии Lionsgate, однако с тех пор о создании продолжения лишь ходят всевозможные слухи.

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