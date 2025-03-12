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Split Fiction стала самой высокооценённой игрой 2025 года

Split Fiction стала самой высокооценённой игрой 2025 года
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6 марта состоялся релиз Split Fiction — новой кооперативной игры от студии Hazelight, авторов It Takes Two. Журналисты и рядовые геймеры приняли проект крайне тепло. К примеру, на агрегаторе Metacritic кооперативный экшен получил 91 балл из 100, став самым высокооценённым тайтлом 2025 года.

Фото: Culture Crave/Metacritic

Топ-3 самых высокооценённых игр 2025 года

  1. Split Fiction — 91 балл;
  2. Monster Hunter Wilds — 89 баллов;
  3. Kingdom Come: Deliverance 2 — 88 баллов.

Большинство рецензентов выделяют Split Fiction как эталон в своём жанре. Некоторые также отмечают, что игра мало чем отличается от It Takes Two и ничем не удивляет — впрочем, почти все рецензенты согласны, что этого и не требуется.

Split Fiction доступна для покупки на ПК, PS5 и Xbox Series. Русский язык в проекте отсутствует.

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