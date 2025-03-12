Видеокарты RTX 5060 и RTX 5060 Ti представят уже 13 марта

Как сообщают журналисты издания VideoCardz, компания NVIDIA представит видеокарты RTX 5060 и RTX 5060 Ti уже 13 марта. Ожидается, что продажи новых устройств стартуют в апреле.

Отмечается, что по ряду параметров новые видеокарты будут значительно мощнее предыдущей линейки в лице RTX 4060 и RTX 4060 Ti. Вероятно, RTX 5060 получит 8 ГБ видеопамяти, а RTX 5060 Ti — 16 ГБ видеопамяти.

Фото: VideoCardz

Самая бюджетная из уже анонсированных видеокарт NVIDIA нового поколения RTX 5070 будет стоить $ 549. Поэтому можно предположить, что рекомендуемая цена RTX 5060 и RTX 5060 Ti будет ниже.

Больше информации NVIDIA и точные технические характеристики производитель раскроет после полноценного анонса.