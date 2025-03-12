Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Комедийный сериал «Афоня» с Виктором Бычковым стартует 31 марта

Комедийный сериал «Афоня» с Виктором Бычковым стартует 31 марта
Аудио-версия:
Комментарии

Комедийный сериал «Афоня» с Виктором Бычковым («Особенности национальной охоты») стартует 31 марта. Показ шоу начнётся в 21:00 по Москве в эфире телеканала ТНТ.

Сериал расскажет о скромном пенсионере, единственный друг которого — домовой Афоня. Будучи сотрудником потустороннего ГБУ «Жилищник», тот устраивает Валентину Семеновичу сюрприз: трёшку с ремонтом от застройщика в новом доме. Однако с новым домом пришли и новые проблемы. Жильцов там в разы больше, а поэтому главная задача домового – сделать всех соседей доброжелательными.

Также в сериале снялись Тимофей Зайцев («Любовь зла»), Анна Ардова («Последний из Магикян»), Александр Головин («Ералаш») и другие. Режиссёром выступил Василий Свиридов («Не одна дома»).

Материалы по теме
Классное шоу для фанатов Lost, но с проблемами. Обзор сериала «Рай»
Классное шоу для фанатов Lost, но с проблемами. Обзор сериала «Рай»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android