В марте в PS Plus добавят UFC 5, Syberia: The World Before, «Принца Персии» и ещё пять игр

Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже 18 марта абонентам сервиса станут доступны ещё восемь игр, а обладатели Deluxe дополнительно получат доступ к четырём проектам.

Среди главных проектов месяца выделяются файтинг UFC 5, платформер Prince of Persia: The Lost Crown и квест Syberia – The World Before.

Новые игры в PS Plus Extra в марте 2025 года

UFC 5

Prince of Persia: The Lost Crown

Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy

Arcade Paradise

Bang-On Balls: Chronicles

You Suck at Parking

Syberia: The World Before

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в марте 2025 года