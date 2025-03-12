Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Героев» Маси Ока снимет сериал по манге «Клеймор»

Звезда «Героев» Маси Ока снимет сериал по манге «Клеймор»
Комментарии

Как сообщают журналисты издания Deadline, звезда супергеройского шоу «Герои» Маси Ока снимет сериал по мрачной фэнтезийной манге «Клеймор». Предстоящий проект будет снят с участием живых актёров и не будет анимационным.

События оригинальной манги разворачиваются в мире альтернативного Средневековья. Согласно синопсису, человечество сражается против оборотней, превосходящих по силам людей. Для борьбы с монстрами создаётся специальный отряд.

На данный момент авторы ищут для будущей экранизации сценариста. Маси Ока выступит исполнительным продюсером проекта вместе с Беном Сильверманом, Говардом Т. Оуэнсом и Родни Ферреллом.

Актёрский состав, сроки и дата премьеры пока не раскрываются.

Материалы по теме
Обзор фильма «Дорогая, я больше не перезвоню»: добрая комедия с убойными шутками
Обзор фильма «Дорогая, я больше не перезвоню»: добрая комедия с убойными шутками
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android