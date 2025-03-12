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Из-за обновлений Windows принтеры начали печатать случайный текст

Из-за обновлений Windows принтеры начали печатать случайный текст
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USB-принтеры начали печатать случайный текст после установки обновлений Windows, выпущенных в начале 2025 года. Отмечается, что подобная проблема появляется на некоторых ПК с установленным апдейтом KB5050081.

По словам пользователей, их устройства начинают печатать непроизвольный текст, сетевые команды и необычные символы.

В результате этой проблемы напечатанный текст часто начинается с заголовка «POST /ipp/print HTTP/1.1», за которым следуют другие заголовки, связанные с протоколом IPP (Internet Printing Protocol).

В Microsoft сообщили, что работают над решением проблемы. Исправление стоит ждать в одном из будущих обновлений.

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