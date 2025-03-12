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Вышел трейлер фильма «Лило и Стич» от Disney — премьера 23 мая

Вышел трейлер фильма «Лило и Стич» от Disney — премьера 23 мая
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Вышел дебютный трейлер фильма «Лило и Стич». В ролике показали центральных героев истории и ряд забавных эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Disney. Права на видео принадлежат Disney.

Лило в картине сыграет актриса гавайского происхождения Майя Кеалоха. Также в ленте снимется Зак Галифианакис, известный по фильмам «Мальчишник в Вегасе» и «Впритык». Кресло режиссёра занял Дин Флейшер-Кэмп («Марсель, ракушка в ботинках»), а сценаристом выступил Крис Кеканиокалани Брайт, работавший над «Моаной».

Оригинальный мультфильм «Лило и Стич» вышел в 2002 году и очень быстро набрал большую базу фанатов. В нём рассказывается о дружбе между инопланетянином Стичем и девочкой Лило.

Премьера фильма «Лило и Стич» в мировом прокате состоится 23 мая.

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