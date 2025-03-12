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В России хотят ввести обязательную маркировку смартфонов и ноутбуков

Как сообщают журналисты издания «Интерфакс», Минпромторг предложил ввести в России обязательную маркировку смартфонов и ноутбуков. Авторы инициативы хотят уменьшить нелегальный оборот радиоэлектронной продукции в стране, уровень которого в ведомстве считают высоким.

Маркировка потребительской электроники призвана защитить российских граждан от покупки подделки, а также отсечь от госзакупок производителей, которые лишь делают вид, что производят товары в России. Это даст серьёзный стимул для развития отечественного производства техники.

Согласно тексту проекта постановления, участники рынка должны будут наносить специальные коды и передавать сведения о ввозе: телефонов, смартфонов, ноутбуков, печатных схем и различной светотехнической продукции.

Новые правила должны вступить в силу с 1 декабря 2025 года.