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Звезда «Очень странных дел» Cэди Синк сыграет в «Человеке-пауке 4»

Звезда «Очень странных дел» Cэди Синк сыграет в «Человеке-пауке 4»
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Как сообщают журналисты издания Deadline, звезда «Очень странных дел» Cэди Синк сыграет в «Человеке-пауке 4». Предположительно, актриса исполнит роль Джин Грей из команды Людей Икс, однако её персонаж официально пока не раскрывается.

Ранее инсайдер Даниэль Рихтман рассказал, что четвёртая часть серии может стать большим перезапуском истории Человека-паука. По его данным, Marvel может ввести абсолютно новых персонажей в жизнь Питера — это значит, что Мишель Джонсон в исполнении Зендеи и Нед Лидс в исполнении Джейкоба Баталона могут больше не вернуться во франшизу.

«Человек-паук 4» выйдет в прокат 24 июля 2026 года — спустя пять лет после выхода «Нет пути домой» и через полтора месяца после премьеры блокбастера «Мстители: Судный день». Режиссёром выступит Дестин Дэниел Креттон («Шан-Чи и легенда десяти колец»).

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