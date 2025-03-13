В новых «Хрониках Нарнии» Греты Гервиг может сыграть Дэниел Крейг

По информации издания Deadline, Дэниелу Крейгу, известному по франшизе фильмов про Джеймса Бонда, предложили сыграть в новой части «Хроник Нарнии», режиссёром которой выступит Грета Гервиг.

На какую именно роль рассматривается актёр, не сообщается. Он пока что не заключил контракт, поэтому говорить, что Крейг точно снимется в картине, пока рано.

«Хроники Нарнии» рассказывают о четверых подростках (Питере, Сьюзен, Эдмунде и Люси), которые неожиданно попадают в волшебный мир Нарнии, где животные умеют разговаривать, магия уже давно никого не удивляет, а добро постоянно борется со злом.

Роль Питера Певенси, самого старшего члена семьи, сыграет британец Луис Патридж. Премьера картины состоится в конце 2026 года.