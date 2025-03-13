Второй сезон сериала «Покерфейс» с Наташей Лионн стартует 8 мая

Создатели сериала «Покерфейс» объявили, что второй сезон шоу стартует 8 мая — как и обещали раньше, это случится действительно весной. Вместе с этим показали свежий тизер проекта.

Видео доступно на YouTube-канале Peacock. Права на видео принадлежат Peacock.

Сюжет рассказывает про работницу казино Чарли Кейл, которая обладает необычным даром — она способна по виду человека определять, говорит ли он в этот момент правду. По стечению обстоятельств она расследует убийство своей подруги, работавшей вместе с ней в казино.

К своим ролям вернулись Хлоя Севиньи, Эллен Баркин, Тим Блейк Нельсон, Ник Нолти, Рея Перлман и Эдриен Броуди. А в новом сезоне появятся Джанкарло Эспозито, Кэти Холмс и Кумэйл Нанджиани.

Продолжение сериала Райана Джонсона выйдет весной на Peacock.