Трейлер второго сезона сериала The Last of Us набрал 158 млн просмотров — это рекорд

СМИ вроде Deadline сообщили, что трейлер второго сезона сериала The Last of Us установил рекорд среди оригинальных проектов HBO и Max. За три дня с момента выхода ролик набрал 158 млн просмотров на всех платформах.

Согласно данным WBD, ролик превзошёл по просмотрам предыдущие трейлеры и тизеры сериала как минимум на 160%.

Видео доступно на YouTube-канале HBO. Права на видео принадлежат HBO.

Второй сезон сериала The Last of Us будет основан на The Last of Us Part 2, вышедшей на PS4 в 2020 году. Создатели шоу Крэйг Мейзин и Нил Дракманн ранее отмечали, что на экранизацию второй части авторам потребуется больше одного сезона, поэтому история Part 2 наверняка завершится именно в третьем сезоне.

Премьера второго сезона The Last of Us состоится 14 апреля. Эпизоды будут выходить раз в неделю, а премьера по московскому времени состоится около пяти утра.