Ремейк The Elder Scrolls 4: Oblivion анонсируют в марте, а выпустят в апреле — СМИ

Источники издания VGC сообщили, что ремейк The Elder Scrolls 4: Oblivion анонсируют уже в этом месяце. Возможно, это случится 20-го числа, поскольку 20 марта 2006-го вышел оригинал.

Источники также сообщили, что релиз ремейка состоится в апреле. Пока без точной даты. Изданию VGC можно верить, поэтому информация наверняка достоверная.

Ремейк создаётся на движке Unreal Engine 5, который с нуля обновляет всю графику, а также перерабатывает ключевые механики: выносливость, стелс, блокирование ударов, стрельбу из лука, реакцию на удары и интерфейс.

Ожидается, что релиз состоится на PS5, Xbox Series и, конечно же, на ПК.