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Элизабет Олсен сыграет в пилотном выпуске мистического сериала «Семь сестёр»

Элизабет Олсен сыграет в пилотном выпуске мистического сериала «Семь сестёр»
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Телеканал FX заказал пилотный эпизод драматического сериала «Семь сестёр». Главную роль в шоу сыграет звезда фильмов Marvel Studios Элизабет Олсен.

Сценарий написал Уилл Арбери («Наследники», «Ирма Веп»), а Шон Дуркин («Стальная хватка») выступит режиссёром. Олсен и Дуркин уже работали вместе над триллером «Марта, Марси Мэй, Марлен».

В сериале «Семь сестёр» рассказывается про большую дружную семью, которая начинает распадаться на части, когда одна из сестёр начинает общаться с голосом, который никто больше не слышит, — это заставляет каждую из них столкнуться лицом к лицу с давно похороненными тайнами.

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