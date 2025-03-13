Ubisoft выпустила кинематографический релизный трейлер Assassin's Creed Shadows

Ubisoft плотно готовится к релизу Assassin's Creed Shadows, который состоится 20 марта. Компания опубликовала кинематографический релизный трейлер игры, в котором показали главных героев, которые сражаются с врагами.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

События Assassin's Creed Shadows развернутся в феодальной Японии в период Сэнгоку. Главных героев в этот раз двое: девушка-ниндзя и афросамурай Ясукэ. Вместе герои будут восстанавливать справедливость на территории Страны восходящего солнца, попутно мстя своим обидчикам.

Релиз игры состоится на PS5, Xbox Series и ПК. Русский язык будет в виде субтитров, но без озвучки.