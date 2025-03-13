Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S21. Четвертьфинал. День 11
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джефф Дэниелс сыграет отца главного героя в третьем сезона сериала «Терапия»

Джефф Дэниелс сыграет отца главного героя в третьем сезона сериала «Терапия»
Аудио-версия:
Комментарии

По данным издания Deadline, актёр Джефф Дэниелс сыграет в третьем сезоне сериала «Терапия». Он исполнит роль отца главного героя по имени Джимми, которого играет Джейсон Сигел. Сама роль будет гостевой.

Дэниелс в последнее десятилетие работал в основном в драматическом жанре начиная с 2014 года, когда вышло продолжение культового комедийного фильма с Джимом Керри «Тупой и ещё тупее».

Сериал «Терапия», созданный Сигелом, Биллом Лоуренсом и Бреттом Голдштейном, рассказывает о переживающем горе психотерапевте Джимми, который начинает нарушать правила и говорить своим клиентам то, что думает о них. Игнорируя этику, он обнаруживает, что вносит огромные, бурные изменения в жизни людей, включая свою собственную.

Третий сезон шоу выйдет в этом году.

Материалы по теме
Лучшая кооперативная игра в истории..? Обзор Split Fiction
Лучшая кооперативная игра в истории..? Обзор Split Fiction
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android