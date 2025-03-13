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ESL Pro League S21. Четвертьфинал. День 11
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ООО "ОККО"
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Начало прямой трансляции
17:45 Мск
Матч-центр:
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Расписание матчей ESL Pro League Season 21 по CS 2 на четверг, 13 марта

Расписание первого дня плей-офф ESL Pro League S21 по Counter-Strike 2
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В четверг, 13 марта, в Стокгольме начинается этап плей-офф престижного турнира ESL Pro League Season 21 по Counter-Strike 2. За трофей в ходе финальной стадии сразятся восемь команд.

Сегодня пройдут два четвертьфинальных матча, в том числе серия с участием российского состава Team Spirit.

Расписание игр ESL Pro League S21 на четверг, 13 марта:

  • 17:45. 1/4 финала, Eternal Fire (Турция) — Team Spirit (Россия);
  • 20:30. 1/4 финала, MOUZ (Европа) — G2 Esports (Европа).

Начало игр указано по московскому времени. Все матчи на русском языке можно бесплатно посмотреть в эфире студии Paragon на Twitch или YouTube, а также в онлайн-кинотеатре Okko.

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