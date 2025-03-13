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Девятый сезон сериала «СашаТаня» стартует 31 марта — тизер

Девятый сезон сериала «СашаТаня» стартует 31 марта — тизер
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Телеканал ТНТ представил тизер девятого сезона сериала «СашаТаня». Продолжение ситкома стартует уже 31 марта в 20:00, в него войдёт 20 эпизодов.

Видео доступно во VK-группе Все трейлеры. Права на видео принадлежат ТНТ.

В девятом сезоне испытания ждут не только Сашу и Таню, но и их друзей, коллег, а также новых персонажей. Главные герои столкнутся с неразрешимой проблемой: им нужно придумать современные имена для своих новорождённых.

К главным ролям в шоу вернутся Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова. В сериале также сыграют Анастасия Уколова («Комбинация»), Лариса Баранова («Сёстры»), Александра Велескевич («Майор Гром»), Андрей Свиридов («Универ») и другие актёры.

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