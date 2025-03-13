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Вышел мини-сериал «Подросток» про 13-летнего мальчика, обвиняющегося в убийстве

Вышел мини-сериал «Подросток» про 13-летнего мальчика, обвиняющегося в убийстве
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Сегодня на Netflix вышли все четыре эпизода мини-сериала «Подросток». Шоу уже можно посмотреть на сервисе, в том числе и на русском языке.

Сюжет рассказывает про простую семью, жизнь которой переворачивается с ног на голову, когда 13-летнего Джейми Миллера арестовывают за убийство одноклассницы. Обвинения против сына заставляют родителей столкнуться с худшим кошмаром: чтобы докопаться до истины, в дело вступают адвокат, психологи и другие специалисты.

В «Подростке» снялись Стивен Грэм, Эшли Уолтерс, Эрин Доэрти и другие. Режиссёром сериала выступил Фил Барантини, известный по ленте «Точка кипения».

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