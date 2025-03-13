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«Я хотела бы сделать это вновь»: Элизабет Олсен — о роли Алой Ведьмы в фильмах Marvel

«Я хотела бы сделать это вновь»: Элизабет Олсен — о роли Алой Ведьмы в фильмах Marvel
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Американская актриса Элизабет Олсен вновь прокомментировала своё возможное возвращение к роли Алой Ведьмы в киновселенной Marvel. Девушка заявила, что всё ещё очень трепетно относится к персонажу и готова вернуться к ней в любой момент.

Олсен вспомнила, что ей было очень весело воплощать героиню на экранах и она бы с радостью сделала это вновь.

Иметь возможность вернуться к персонажу и воплощать её дальше было очень весело для меня. Мне очень повезло, что я играла Алую Ведьму больше 10 лет своей жизни, и я хотела бы сделать это вновь.

В последний раз Алая Ведьма появлялась в Marvel в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», вышедшем в 2022 году. Потенциально героиня может появиться в сериале про Вижна с Полом Беттани — съёмки стартуют до конца лета.

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