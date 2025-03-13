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Жители России стали чаще пользоваться мессенджерами

Жители России стали чаще пользоваться мессенджерами
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Исследование поставщика решений и сервисов в области цифровых коммуникаций Edna выявило значительный рост популярности мессенджеров среди россиян за последние два года. Согласно данным, 26% жителей страны стали активнее использовать эти платформы как для личного общения, так и для решения рабочих вопросов.

Для четверти опрошенных россиян мессенджеры стали привычным и комфортным способом коммуникации по личным и рабочим моментам. Но у мессенджеров есть и негативная сторона: значительная часть пользователей испытывает усталость от постоянного пребывания онлайн, поскольку каждый пятый респондент выразил желание проводить больше времени в оффлайн-режиме.

Оперативность ответов также важна для комфорта: 18% респондентов отметили, что для них критично быстрое получение ответа от собеседника. Интересно, что мнения по поводу формата сообщений разделились: 18% россиян хотят заменить голосовые сообщения на текст, а 12% предпочитают обратное — больше голосовых и меньше текста.

Каждый третий россиянин считает электронную почту и мессенджеры основным инструментом для решения любых вопросов. При этом столько же недовольны онлайн-общением: 15% мечтают полностью отказаться от мобильного телефона, 11% предпочитают личное общение, а 6% хотят проводить меньше времени в онлайне.

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