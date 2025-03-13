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Продюсер «Звёздных войн» раскрыл детали отменённого сериала Джорджа Лукаса

Продюсер «Звёздных войн» раскрыл детали отменённого сериала Джорджа Лукаса
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Голливудский продюсер Рик МакКаллум поделился деталями «Звёздных войн: Подземный мир» — отменённого сериала по культовой вселенной. Над ним многие годы работал создатель франшизы Джордж Лукас, пока не продал права на бренд компании Disney в 2012 году за $ 4 млрд.

Как рассказал МакКаллум, у Лукаса было более 60 различных сценариев проекта. Это был бы очень мрачный сериал, действие которого разворачивалось между «Местью ситхов» и «Новой надеждой». Шоу бы связало приквелы с оригинальными фильмами, а каждый эпизод мог обойтись авторам в более чем $ 40 млн.

Это были тёмные сценарии. Они были сексуальными. Они были жестокими. Они бы взорвали всю вселенную «Звёздных войн», и Disney бы не стал покупать права на бренд. То, что сериал так и не вышел, это одно из величайших разочарований в истории кино. Проблема заключалась в том, что каждый эпизод был масштабнее, чем фильмы, поэтому по самым скромным подсчётам на один эпизод уходило бы около $ 40 млн.

После покупки «Звёздных войн» компанией Disney планы на создание «Подземного мира» были отменены. Первым проектом нового владельца стал седьмой эпизод — «Пробуждение силы».

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