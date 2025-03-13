Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S21. Четвертьфинал. День 11
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел тизер All You Need Is Kill — аниме в духе «Грани будущего» с Томом Крузом

Вышел тизер All You Need Is Kill — аниме в духе «Грани будущего» с Томом Крузом
Комментарии

Компания Warner Bros. представила тизер аниме All You Need Is Kill («Всё, что тебе нужно, — это убивать»). У будущего проекта по знаменитой ранобэ пока нет даты выхода.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Japan Anime. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Будущий проект расскажет историю солдата будущего, который попадает во временную петлю во время сражения с инопланетянами. Ему приходится раз за разом переживать собственную гибель, чтобы придумать идеальную тактику для выживание в опаснейшем противостоянии с пришельцами. Ранее по ранобэ выпустили фантастическую ленту «Грань будущего» с Томом Крузом.

Производством аниме-адаптации занимается студия Studio 4°C, известная по «Берсерку. Золотой век».

Материалы по теме
Все подробности второго сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен»
Все подробности второго сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android