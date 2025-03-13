МВД России советует детям играть только в одиночные игры от крупных студий. По словам начальника управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Москве Антона Кононенко, подобные проекты практически полностью гарантируют безопасный игровой опыт.

Занимайте активную позицию, интересуйтесь игровой индустрией, изучайте отзывы и сами выбирайте, во что будет играть ваш ребёнок. Отдайте предпочтение однопользовательским проектам от крупных студий, так как они практически полностью гарантируют безопасный игровой опыт.

Также Кононенко рекомендует родителям интересоваться тем, во что играют их дети, и обсуждать их сюжет, выстраивая доверительные отношения. Ещё представитель МВД советует учитывать возрастные рейтинги и использовать родительский контроль.