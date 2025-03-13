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В WhatsApp добавят цепочки ответов на сообщения

В WhatsApp добавят цепочки ответов на сообщения
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Как сообщает издание WABetaInfo, разработчики мессенджера WhatsApp работают над новой функцией — цепочкой ответов на сообщения. Данная фича была обнаружена в тестовой версии апдейта 2.25.7.7 для Android. Также журналисты поделились скриншотом с демонстрацией тех самых цепочек.

Фото: WhatsApp

Ожидается, что подобные связки сообщений будут доступны для личных разговоров, групповых чатов, сообществ и каналов. Пользователи смогут нажать на любое цитируемое сообщение, чтобы просмотреть все ответы в цепочке. Нововведение будет полезно тем, кто использует WhatsApp для организации и составления планов с большими группами людей.

Когда функцию полноценно интегрируют в мессенджер, пока неизвестно.

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