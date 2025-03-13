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Умерла София Губайдулина, композитор «Маугли», «Вертикали» и других советских фильмов

Умерла София Губайдулина, композитор «Маугли», «Вертикали» и других советских фильмов
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13 марта в возрасте 93 лет умерла композитор София Губайдулина. Информация об этом появилась на сайте мэрии Казани. Причина смерти музыканта не раскрывается.

С глубокой болью мы узнали о кончине Софии Асгатовны Губайдулиной. София Асгатовна была человеком-эпохой, выдающимся композитором современности и человеком выдающихся личных качеств. Для нас она навсегда останется образцом преданности творчеству, стремления к непознанному, эталоном порядочности, честности, внимательного и бережного отношения к миру и людям.

Среди самых известных работ Губайдулиной — саундтреки к мультфильму «Маугли», фильмам «Вертикаль» и «Чучело». Ко всему прочему в 2022 году она была номинирована на премию «Грэмми» в категории «Лучшая современная классическая композиция» за музыку к драме «Гнев божий».

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