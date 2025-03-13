Том Холланд и Джон Бернтал — на новом кадре со съёмок «Одиссея» Кристофера Нолана

Генеральный директор Греческого центра кино и аудиовизуального искусства опубликовал в своих соцсетях новый кадр со съёмок «Одиссея» Кристофера Нолана. На них оказались изображены Том Холланд и Джон Бернтал в образах своих героев.

Фото: соцсети генерального директора Греческого центра кино и аудиовизуального искусства

«Одиссея» расскажет эпическую мифологическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. У ленты будет звёздный актёрский состав: вместе с Мэттом Дэймоном в фильме снимутся Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

«Одиссея» Кристофера Нолана выйдет в прокат 17 июля 2026 года. Съёмки картины стартуют в ближайшие недели в том числе в Италии.