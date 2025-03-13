Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S21. Четвертьфинал. День 11
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Сумасшедший и очень крутой»: Марк Уолберг — о боевике «Особо опасный пассажир»

«Сумасшедший и очень крутой»: Марк Уолберг — о боевике «Особо опасный пассажир»
Аудио-версия:
Комментарии

Боевик «Особо опасный пассажир» с Марком Уолбергом выйдет в кинотеатрах России уже 20 марта. В честь предстоящей премьеры исполнитель главной роли дал интервью, в котором обсудил ленту.

По словам Уолберга, съёмки картины заняли всего 22 дня — подобного опыта у актёра ещё не было.

Мы сняли весь фильм за 22 дня. Такого опыта у меня ещё не было. Мы снимали примерно по 10 или, может, 15 страниц сценария в день, по-разному. Камеру постоянно перемещали, она у нас одна была. Лишь пару раз мы снимали на несколько камер. Было интересно, мы узнали друг друга очень близко и очень быстро.

Также Марк Уолберг высказался и о режиссёре боевика Меле Гибсоне:

У него огромный опыт и в актёрском, и в режиссёрском ремесле. Конечно, у меня были и свои идеи, свой взгляд на персонажа, но я всегда прислушивался к Мелу, чтобы его уникальное видение картины воплотилось в жизнь.

Под конец интервью актёр поделился, чего зрителям стоит ждать от предстоящего фильма

Ждите неожиданностей. В кинотеатре вы будете и кричать, и смеяться, и закрывать глаза от ужаса. Вы будете негодовать, а потом порадуетесь, когда мой персонаж получит по заслугам.
Материалы по теме
Лучшая кооперативная игра в истории..? Обзор Split Fiction
Лучшая кооперативная игра в истории..? Обзор Split Fiction
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android