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«Сумасшедший и очень крутой»: Марк Уолберг — о боевике «Особо опасный пассажир»

Боевик «Особо опасный пассажир» с Марком Уолбергом выйдет в кинотеатрах России уже 20 марта. В честь предстоящей премьеры исполнитель главной роли дал интервью, в котором обсудил ленту.

По словам Уолберга, съёмки картины заняли всего 22 дня — подобного опыта у актёра ещё не было.

Мы сняли весь фильм за 22 дня. Такого опыта у меня ещё не было. Мы снимали примерно по 10 или, может, 15 страниц сценария в день, по-разному. Камеру постоянно перемещали, она у нас одна была. Лишь пару раз мы снимали на несколько камер. Было интересно, мы узнали друг друга очень близко и очень быстро.

Также Марк Уолберг высказался и о режиссёре боевика Меле Гибсоне:

У него огромный опыт и в актёрском, и в режиссёрском ремесле. Конечно, у меня были и свои идеи, свой взгляд на персонажа, но я всегда прислушивался к Мелу, чтобы его уникальное видение картины воплотилось в жизнь.

Под конец интервью актёр поделился, чего зрителям стоит ждать от предстоящего фильма

Ждите неожиданностей. В кинотеатре вы будете и кричать, и смеяться, и закрывать глаза от ужаса. Вы будете негодовать, а потом порадуетесь, когда мой персонаж получит по заслугам.