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Стартовали съёмки второго сезона детектива «Художник» с Виктором Добронравовым

Стартовали съёмки второго сезона детектива «Художник» с Виктором Добронравовым
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Кинокомпания «ВайТ Медиа» объявила о старте съёмок второго сезона детективного сериала «Художник» с Виктором Добронравовым. Также авторы поделились первыми кадрами продолжения.

Действия сериала разворачиваются летом 1946 года, когда мир ещё помнит ужасы минувшей войны. Следователь Рудаков разыскивает таинственного Ювеля, руководителя шпионской сети. Каждый шаг расследования подталкивает его к неутешительному выводу: даже в его ближайшем окружении может оказаться кто-то, кого завербовал враг.

Также в актёрский состав вошли Кирилл Зайцев («Финист. Первый богатырь»), Сергей Газаров («Калашников»), Соня Присс («Серебряные коньки») и другие. Кресло режиссёра занял Тимур Алпатов («Противостояние»).

Сроки и дата премьеры второго сезона пока не раскрываются.

Первые кадры

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

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