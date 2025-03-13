Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S21. Четвертьфинал. День 11
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Демоверсия Half-Life 2 с трассировкой пути выйдет 18 марта

Демоверсия Half-Life 2 с трассировкой пути выйдет 18 марта
Комментарии

Компания NVIDIA и Orbifold опубликовали новый геймплей ремастера Half-Life 2 с трассировкой пути. Из ролика стало известно, что демоверсия проекта выйдет в Steam уже 18 марта.

Видео доступно на YouTube-канале NVIDIA GeForce. Права на видео принадлежат Valve/NVIDIA.

Разработка ремастера ведётся на базе RTX Remix — инструмента от NVIDIA, который позволяет моддерам улучшать визуальное качество старых игр при помощи современных технологий. К примеру, в Half-Life 2 RTX появится обновлённое освещение с трассировкой пути, а также вручную воссозданные текстуры и модели в высоком качестве.

Демоверсия предложит геймерами посетить обновлённые локации Рейвенхольм и Нова Проспект. Ко всему прочему, ремастер будет бесплатно доступен всем владельцев оригинала.

Материалы по теме
Лучшая кооперативная игра в истории..? Обзор Split Fiction
Лучшая кооперативная игра в истории..? Обзор Split Fiction
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android