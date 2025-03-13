Демоверсия Half-Life 2 с трассировкой пути выйдет 18 марта

Компания NVIDIA и Orbifold опубликовали новый геймплей ремастера Half-Life 2 с трассировкой пути. Из ролика стало известно, что демоверсия проекта выйдет в Steam уже 18 марта.

Видео доступно на YouTube-канале NVIDIA GeForce. Права на видео принадлежат Valve/NVIDIA.

Разработка ремастера ведётся на базе RTX Remix — инструмента от NVIDIA, который позволяет моддерам улучшать визуальное качество старых игр при помощи современных технологий. К примеру, в Half-Life 2 RTX появится обновлённое освещение с трассировкой пути, а также вручную воссозданные текстуры и модели в высоком качестве.

Демоверсия предложит геймерами посетить обновлённые локации Рейвенхольм и Нова Проспект. Ко всему прочему, ремастер будет бесплатно доступен всем владельцев оригинала.