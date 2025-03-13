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Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй вернулись на студию Top Gear в новом видео

Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй вернулись на студию Top Gear в новом видео
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Джеймс Мэй опубликовал ролик, в котором вместе с Ричардом Хаммондом вернулся на студию легендарного автошоу Top Gear поностальгировать. В ролике бывшие ведущие телепередачи обходят павильоны и вспоминают различные истории с площадки.

Видео доступно на YouTube-канале James May’s Planet Gin. Права на видео принадлежат James May’s Planet Gin.

Пик популярности Top Gear пришёлся на эпоху знаменитого трио: Джереми Кларксона, Джеймса Мэя и Ричарда Хаммонда. Команда вела передачу с начала 2000-х по 2015 год, придумав свой стиль, викторины и многое другое. И сейчас программе нужны серьёзные изменения, считает Джеймс Мэй.

Напомним, британская компания BBC объявила о закрытии Top Gear в 2023 году. В ближайшее время телеканал также не планирует возвращаться к его производству.

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