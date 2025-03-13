Продажи Split Fiction превысили 2 млн копий всего за неделю

6 марта состоялся релиз Split Fiction — новой кооперативной игры от студии Hazelight, авторов It Takes Two. Теперь разработчики тайтла объявили, что продажи проекта превысили 2 млн копий всего за неделю. Также создатели игры опубликовали арт и поблагодарили всех геймеров за оказанную поддержку.

Фото: Hazelight Studios

Большинство рецензентов выделяют Split Fiction как эталон в своём жанре. Некоторые также отмечают, что игра мало чем отличается от It Takes Two и ничем не удивляет — впрочем, почти все рецензенты согласны, что этого и не требуется.

Split Fiction доступна для покупки на ПК, PS5 и Xbox Series. Русский язык в проекте отсутствует.