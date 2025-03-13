Сериал «Землевладелец» от автора «Йеллоустоуна» продлили на второй сезон

Как сообщают журналисты издания Deadline, драматический сериал «Землевладелец» продлили на второй сезон. Над шоу работает режиссёр Тейлор Шеридан — постановщик «Йеллоустоуна» и «Ветреной реки».

Сериал стал лучшим новым проектом стримингового сервиса Paramount+ за последние два года. Дебютный эпизод первого сезона посмотрели 35 миллионов зрителей по всему миру.

Сюжет рассказывает о современном нефтяном бизнесе в США: история крутится вокруг талантливого менеджера и нефтяного магната. Другие детали истории пока не раскрываются.

Подробности сюжета, сроки и дата выхода продолжения пока не раскрываются.