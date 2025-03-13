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Вышел первый трейлер семейной комедии «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым

Вышел первый трейлер семейной комедии «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым
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Вышел первый трейлер семейной комедии «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым («Вампиры средней полосы», «Бессмертные»). В ролике показали ряд забавных эпизодов с непоседливым внуком Владиком.

Видео доступно в VK-группе «Кинокомпания «Карропрокат»». Права на видео принадлежат кинокомпании «Карропрокат».

Главным героем ленты выступит 10-летний Владик. Когда маме срочно нужно было уехать в командировку, ему пришлось отправиться в деревню к дедушке, которого он ни разу в жизни не видел. Владик мечтает вернуться в город и попасть на важный IT-конкурс, а дед вовсе не намерен идти у него на поводу. Каждый из них уверен, что легко перехитрит другого, но эта встреча изменит их обоих.

Премьера ленты в кинотеатрах России состоится 12 июня.

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