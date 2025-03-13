Для Kingdom Come: Deliverance 2 вышел огромный патч с причёсками, модами и улучшениями

Студия Warhorse выпустила патч 1.2 для Kingdom Come: Deliverance 2 — первое крупное обновление для своей ролевой игры. Апдейт получился просто гигантским: на официальном сайте игры он занимает больше 30 страниц.

Главными изменениями патча стали появление цирюльников с возможностью изменить причёски, а также поддержка модов прямо в Мастерской Steam. Авторы изменили баланс большинства игровых механик: от урона различных видов оружия до порчи еды и получения очков характеристик.

Не обошлось и без исправления оптимизации, багов в заданиях и улучшений искусственного интеллекта персонажей в обычной жизненной рутине. С полным списком изменений можно ознакомиться в отдельном посте от разработчиков.

Kingdom Come: Deliverance 2 вышла 4 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series. Продажи игры уже перешагнули отметку в 2 млн копий.