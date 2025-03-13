Анонс Rainbow Six Siege X — это новая «Осада» с улучшенными звуком, графикой и анимациями

Компания Ubisoft представила Rainbow Six Siege X — новую версию сетевого шутера. Игра будет бесплатной для новичков и выйдет уже в июне. С 13 по 19 марта пройдёт бета-тестирования игры, получить доступ к нему можно с помощью просмотра стримов новой версии на Twitch.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Rainbow Six Siege X — улучшенная версия знаменитой «Осады» от Ubisoft. В юбилейном проекте доработают разрушаемость окружения, обновят графику и освещение, полностью переработают звук и добавят новые анимации для оружия.

В новой «Осаде» также появится режим «Двойной фронт» в духе серии Call of Duty. В нём игроки мгновенно возрождаются и могут выполнять различные задания.