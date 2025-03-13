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Седьмой сезон сериала «Чёрное зеркало» стартует 10 апреля — трейлер

Седьмой сезон сериала «Чёрное зеркало» стартует 10 апреля — трейлер
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Вышел дебютный трейлер седьмого сезона сериала «Чёрное зеркало». Из ролика стало известно, что продолжение шоу стартует 10 апреля в стриминговом сервисе Netflix.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Чёрное зеркало» — научно-фантастический сериал-антология, посвящённый влиянию информационных технологий на человеческие жизни. Каждая серия никак не связана с предыдущими: ни сюжетом, ни актёрами, ни местом действия.

Седьмой сезон сериала будет состоять из шести серий. Одна из них выступит продолжением эпизода «USS Каллистер», которая вдохновлена шоу «Звёздный путь».

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