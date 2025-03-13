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Какие роли достались известным актёрам в фильме «Одиссея» Кристофера Нолана

Какие роли достались известным актёрам в фильме «Одиссея» Кристофера Нолана
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В начале марта стартовали съёмки «Одиссея» — нового фильма Кристофера Нолана. По традиции британский режиссёр подошёл к проекту со всей секретностью, поэтому мы до сих пор не знаем точное распределение ролей в будущей ленте.

Греческое издание One Man опубликовало синопсис ленты и раскрыло, кто кого сыграет в фильме. Так, главного героя Одиссея воплотит Мэтт Деймон, а Том Холланд сыграет его сына — Телемаха. Зендее досталась роль богини Афины, а Энн Хэтэуэй сыграет Пенелопу.

Актёрский состав фильма «Одиссея» Кристофера Нолана

  • Мэтт Деймон — Одиссей, главный герой
  • Том Холланд — Телемах, сын Одиссея
  • Энн Хэтэуэй — Пенелопа, жена Одиссея
  • Зендея — Афина, богиня мудрости
  • Шарлиз Терон — Цирцея, волшебница
  • Бенни Сэфди — Агамемнон, бывший царь Микен
  • Лупита Нионго - Клитемнестра, жена Агамемнона.

«Одиссея» Кристофера Нолана выйдет в прокат 17 июля 2026 года. Съёмки картины уже идут в Греции, а затем состоятся в том числе в Италии.

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