Какие роли достались известным актёрам в фильме «Одиссея» Кристофера Нолана

В начале марта стартовали съёмки «Одиссея» — нового фильма Кристофера Нолана. По традиции британский режиссёр подошёл к проекту со всей секретностью, поэтому мы до сих пор не знаем точное распределение ролей в будущей ленте.

Греческое издание One Man опубликовало синопсис ленты и раскрыло, кто кого сыграет в фильме. Так, главного героя Одиссея воплотит Мэтт Деймон, а Том Холланд сыграет его сына — Телемаха. Зендее досталась роль богини Афины, а Энн Хэтэуэй сыграет Пенелопу.

Актёрский состав фильма «Одиссея» Кристофера Нолана

Мэтт Деймон — Одиссей, главный герой

— Одиссей, главный герой Том Холланд — Телемах, сын Одиссея

— Телемах, сын Одиссея Энн Хэтэуэй — Пенелопа, жена Одиссея

— Пенелопа, жена Одиссея Зендея — Афина, богиня мудрости

— Афина, богиня мудрости Шарлиз Терон — Цирцея, волшебница

— Цирцея, волшебница Бенни Сэфди — Агамемнон, бывший царь Микен

— Агамемнон, бывший царь Микен Лупита Нионго - Клитемнестра, жена Агамемнона.

«Одиссея» Кристофера Нолана выйдет в прокат 17 июля 2026 года. Съёмки картины уже идут в Греции, а затем состоятся в том числе в Италии.