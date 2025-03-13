Какие роли достались известным актёрам в фильме «Одиссея» Кристофера Нолана

В начале марта стартовали съёмки «Одиссея» — нового фильма Кристофера Нолана. По традиции британский режиссёр подошёл к проекту со всей секретностью, поэтому мы до сих пор не знаем точное распределение ролей в будущей ленте.
Греческое издание One Man опубликовало синопсис ленты и раскрыло, кто кого сыграет в фильме. Так, главного героя Одиссея воплотит Мэтт Деймон, а Том Холланд сыграет его сына — Телемаха. Зендее досталась роль богини Афины, а Энн Хэтэуэй сыграет Пенелопу.
Актёрский состав фильма «Одиссея» Кристофера Нолана
- Мэтт Деймон — Одиссей, главный герой
- Том Холланд — Телемах, сын Одиссея
- Энн Хэтэуэй — Пенелопа, жена Одиссея
- Зендея — Афина, богиня мудрости
- Шарлиз Терон — Цирцея, волшебница
- Бенни Сэфди — Агамемнон, бывший царь Микен
- Лупита Нионго - Клитемнестра, жена Агамемнона.
«Одиссея» Кристофера Нолана выйдет в прокат 17 июля 2026 года. Съёмки картины уже идут в Греции, а затем состоятся в том числе в Италии.