Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S21. Четвертьфинал. День 12
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Бриджертонов» Фиби Дайневор сыграет с Джилленхолом в новом фильме Шьямалана

Звезда «Бриджертонов» Фиби Дайневор сыграет с Джилленхолом в новом фильме Шьямалана
Аудио-версия:
Комментарии

В конце января стало известно, что Джейк Джилленхол сыграет в новом фильме М. Найта Шьямалана — режиссёра «Сплита». К касту ленты присоединилась Фиби Дайневор, известная по сериалу «Бриджертоны», фильму «Цветная комната» и другим проектам.

Подробностей о самой ленте не так много. Это будет романтический триллер с элементами сверхъестественного. Сценарий к проекту Шьямалан напишет вместе с Николасом Спарксом, автором романов «Спеши любить» и «Дневник памяти». Интересно, что Николас пишет по сюжету собственный роман.

Оба проекта будут основаны на одной и той же концепции и наборе персонажей, но адаптированы к их соответствующим средам. Для Шьямалана это первый раз, когда он будет сотрудничать с известным писателем в работе над идеей, что, несомненно, взволнует поклонников Спаркса.

Материалы по теме
Все подробности второго сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен»
Все подробности второго сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android