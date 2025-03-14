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Показали первый трейлер и скриншоты Silent Hill f — новой большой игры культовой франшизы

Показали первый трейлер и скриншоты Silent Hill f — новой большой игры культовой франшизы
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Konami, как и обещала, раскрыла детали Silent Hill f, новой большой игры франшизы, действие которой впервые развернётся не в американских городках, а в Японии 1960-х.

Разработчики раскрыли, что главной героиней выступит молодая японка Хинако Симидзу, которая обнаруживает, что её родной город Эбисугаока внезапно накрывает плотный туман, в котором скрываются самые жуткие кошмары. Девушка пытается сбежать из города, но он не собирается её отпускать. В какой-то момент в трейлере у Хинако в руке можно увидеть трубу — традиционное оружие протагонистов серии.

По словам авторов, они пытались совместить прекрасное и ужасное в разных аспектах Silent Hill f. К примеру, красота японской культуры будет сочетаться с жутким дизайном монстров, которые заполонят город.

Трейлер игры

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Konami.

Первые скриншоты

Фото: Konami

Фото: Konami

Фото: Konami

Фото: Konami

Фото: Konami

Фото: Konami

Фото: Konami

Фото: Konami

Игра выйдет на PS5, Xbox Series и ПК. У хоррора будут субтитры на русском языке. Дату выхода пока не называют.

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